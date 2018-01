Wybili Turkowi okna. A on cały dzień robił kebaby dla WOŚP

Ahmet Gerik, właściciel Sultan Kebab w Złotoryi, oddał WOŚP wszystkie zarobione w niedzielę pieniądze. Jak mówi, zrobił to dla dzieci.

Złotoryjanie uwielbiają knajpę Ahmeta – dali temu wyraz zaraz po otwarciu, kiedy wandal wybił mu wszystkie okna. Podobne sytuacje miały miejsce w innych miastach. W listopadzie 2017 r. studenci z Turcji skryli się w kebabie przed nacjonalistami we Wrocławiu, wcześniej, bo w kwietniu doszło do ataku na pracowników łódzkiego kebabu.

Od godz. 11 do godz. 20 przygotowywał i sprzedawał dania mieszkańcom, którzy dorzucali jeszcze pieniądze do puszki. To plus 100 proc. utargu trafi do fundacji Jurka Owsiaka. W rozmowie z portalem 24legnica.pl Ahmet powiedział, że chciał pomóc dzieciom. Nie tak dawno ktoś pomógł jego córce. – Urodziła się jako wcześniak. Sześć miesięcy leżała w szpitali we Wrocławiu – wyjaśnił.