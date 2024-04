Wszystko zmieni się w nocy. Raptowne załamanie pogody

Pogoda we wtorek

We wtorek zachmurzenie będzie małe, po południu i wieczorem na zachodzie wzrastające do umiarkowanego i miejscami dużego. Wieczorem na północnym zachodzie prognozowane są przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st.C na północy, około 24 st.C w centrum do 27 st.C miejscami na południu, chłodniej w kotlinach górskich 21 st.C, a nad samym morzem 15 st.C, 18 st.C. Wiatr będzie umiarkowany, porywisty, miejscami na zachodzie i południu w porywach do 55 km/h. W górach porywy wiatru do 70 km/h.