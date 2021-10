Wszystkie chwyty dozwolone. Ostra walka o obsługę Ukraińców i górę pieniędzy

Można zatem dostać zlecenie na kilkaset milionów złotych - co najmniej 200. Jeśli wiele osób skorzysta z usług dodatkowych, może to być jednak nawet 700 mln zł. Ale - co być może ważniejsze - jeśli zlecenie otrzyma podmiot świadczący też usługi pośrednictwa pracy, może on uchodzić w Polsce za najlepszy wybór dla wielu rodzimych firm. Choć formalnie nie wolno wykorzystywać możliwości, które zrodzi pierwszeństwo w dostępie do chcących przyjechać do Polski Ukraińców, to dziwnym trafem niemal każdy chciałby współpracować z agencjami zatrudnienia, które taką możliwość mają.