W dniu kiedy zobaczyliśmy te zabytkowe tramwaje pomysł nasunął się sam. Uznaliśmy, że mogą być one doskonałym nośnikiem pozwalającym dotrzeć w ten sposób do większej ilości oglądających. Jednocześnie dowiedzieliśmy się też, jak trudno jest zadbać o takie zabytkowe pojazdy i ile troski oraz środków to pochłania. Po rozmowach z prawdziwymi pasjonatami tematu z Towarzystwa Miłośników Wrocławia, postanowiliśmy połączyć siły dla dobrej sprawy. Tak powstał Wrocławski Tramwaj ze Sztuką i projekt "Ale jazda!!!".