Wrocław. Utknął w błocie. "Wystawały już tylko ręce i głowa"

Wrocław. Policjanci otrzymali informację, że na ulicy Odrzańskiej mężczyzna wpadł do błota i nie mógł się z niego wydostać. "Pozornie prosta interwencja skończyła się walką o ludzkie życie" - przekazała wrocławska policja. Poszkodowany mężczyzna prawie się utopił. Wezwani medycy zawieźli go do szpitala.

Wrocław. Mężczyzna wpadł do dołu z błotem, prawie się utopił Źródło: Policja Wrocławska