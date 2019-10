Wrocław. Marsz Równości pod ochroną policji. Mocne słowa Marty Lempart o "PiS i innych faszystach"

Wrocław. Ulicami miasta przeszedł Marsz Równości pod hasłem "Miłość przeciw nienawiści". Na miejscu są wzmożone siły policji, które ochraniają marsz. Obecni są również kontrmanifestanci.

Marsz Równości we Wrocławiu ruszył z Placu Wolności, by - jak podkreślają organizatorzy - "wyrazić solidarność z postulatami równości i szacunku dla wszystkich". Szacuje się, że w pochodzie bierze udział kilka tysięcy uczestników. Wśród nich znalazł się m.in. lider wrocławskiej listy KW SLD Krzysztof Śmiszek z Wiosny, były opozycjonista Władysław Frasyniuk oraz Marta Lempart z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

- Wolność jest jak powietrze, nie widzimy i nie czujemy, kiedy zaczyna nam jej brakować, aż robi się za późno. Za tydzień mamy wybory. Jeżeli PiS i inni faszyści wygrają wybory, to będziemy mieć państwo faszystowskie, które uderzy w społeczność LGBT. Apeluję do polityków: mówcie mniej o sobie, a więcej o Polsce. Stawką w tych wyborach jest moja wolność i moje życie. I apeluję do was: 13 października decyduje się sprawa naszej wolności. Niezależnie od tego, czy kampania nam się podoba, czy nie, idźmy na wybory - kontynuowała Lempart.