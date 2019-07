Wrocław. Kontrowersyjne zachowanie kierowcy autobusu. Pasażer obronił romską dziewczynkę

Romska dziewczynka wsiadła do autobusu i zapytała kierującą o trasę. Odpowiedź pracownicy MPK była tak obraźliwa i ostra, że jeden z pasażerów zwrócił jej uwagę. - A może jestem rasistką? - odpowiedziała kierująca.



Do zdarzenia doszło w minioną sobotę we wrocławskim autobusie linii 103. Kiedy autobus zatrzymał się na przystanku przy pl. Jana Pawła II, do pojazdu wsiadły dwie Romki z dziećmi.

"A może jestem katoliczką?"

- O co panu chodzi? Przerwę mam, wszystko jest napisane, umie czytać, to niech sobie przeczyta.

- Ale czy uważa pani, że odpowiedź była właściwa? Jeśli ma pani przerwę, mogła pani o tym powiedzieć grzeczniej, normalniej.

- A może jestem rasistką? - odpowiedziała pani kierująca autobusem.

- Proszę pani, no właśnie o to chodzi. Nie ma miejsca na rasizm we Wrocławiu.

- Ale kto powiedział, że jestem rasistką?

- Pani, przed chwilą.

- No tak, no a może jestem katoliczką?