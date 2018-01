Wróciła z wycieczki bez ucznia. Omine ją kara

W czerwcu 2017 uczniowie trzeciej klasy szkoły podstawowej w Słupsku byli na wycieczce w parku rozrywki pod Darłowem. W drodze powrotnej okazało się, że brakuje jednego ucznia. Nauczycielka nie zauważyła, że tuż przed odjazdem, jeden z uczniów pobiegł do toalety. Miłosz został na parkingu.

Żadnych zarzutów nie postawiono, sprawe umorzono

Uczniowie trzeciej klasy szkoły podstawowej w Słupsku byli na wycieczce w parku rozrywki Leonardia pod Darłowem. Nauczycielka policzyła dzieci wchodzące do pojazdu, wtedy ich liczba się zgadzała. Kobieta nie zauważyła jednak tego, że chłopiec opuścił autokar i pobiegł do toalety. Przed odjazdem nie przeliczyła jeszcze raz dzieci.

Wszyscy odjechali, tylko Miłosz został w parku rozrywki. Na parkingu zorientował się, że autokaru już nie ma. Wrócił do parku i o tym, że jego klasa odjechała, powiedział obsłudze obiektu. Ta o pozostawionym chłopcu poinformowała szkołę i rodziców dziecka.