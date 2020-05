Wraca obowiązek uczestniczenia w mszy. Biskupi reagują na luzowanie obostrzeń w kościołach

Biskupi reagują na decyzję premiera w sprawie zniesienia limitów osób uczestniczących w kościelnych nabożeństwach. Diecezje katowicka, lubelska i łowicka opublikowały dekrety swoich biskupów o zniesieniu udzielonej wcześniej dyspensy od uczestniczenia w niedzielnych mszach świętych.

"Zgodnie z pierwszym przykazaniem kościelnym każdy wierny powinien w niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej. Zważywszy na fakt, że w okresie przygotowań do świąt Wielkanocnych były utrudnienia w korzystaniu z sakramentu pokuty i pojednania, w sposób szczególny zachęcam do jak najszybszego przystąpienia do spowiedzi świętej" - napisał w komunikacie biskup łowicki Andrzej Franciszek Dziuba.

Dekrety dotyczące obowiązku uczestniczenia w mszy świętej opublikowali również abp Wiktor Skworc z Katowic oraz abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski. Dwaj wymienieni hierarchowie zdecydowali się jednak utrzymać dyspensę wobec dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem.

- Podjęto decyzję o stopniowym powrocie do normalności, z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. W sferze gospodarczej powrót do normalności to otwarte galerie, zakłady usługowe, restauracje, dla katolika powrót do normalności to możliwość bezpośredniego uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. W kościołach zachowamy konieczność noszenia maseczek, bezpieczną odległość, dezynfekcję ławek, tak aby eliminować wszelkie niebezpieczeństwa - mówi WP ks. Adam Jaszcz rzecznik prasowy archidiecezji lubelskiej.

Zobacz też: "Próba zniszczenia człowieka". Szef KPRM broni Łukasza Szumowskiego

Pliszczyn. Nowe ognisko koronawirusa po mszy

Biskupi apelują o zachowanie ostrożności i przestrzeganie zaleceń epidemicznych jak stosowanie maseczek ochronnych i zachowanie 2-metrowego odstępu pomiędzy wiernymi. Przypomnijmy, że premier zdecydował o zniesieniu limitu wiernych w kościołach od najbliższej niedzieli 30 maja. To ze względu na zmniejszającą się liczbę zakażeń w wielu regionach Polski. Nadal jednak pojawiają się nowe ogniska zachorowań.

W 26 maja pięć przypadków zakażenia (dwóch księży oraz troje wiernych) potwierdzono we wspólnocie z parafii sercanów w Pliszczynie (woj. lubelskie). Według ustaleń sanepidu do zakażenia mogło dojść podczas mszy świętej 17 maja, w której uczestniczył wierny zarażony SARS-Cov-2. Na kwarantannie przybywa 40 osób, ale do stacji sanepidu zgłaszają się kolejni uczestnicy ostatnich nabożeństw. Kościół został zamknięty na kilka dni i zorganizowano dezynfekcję jego wnętrza i otoczenia.

Luzowanie obostrzeń. Wracają procesje Bożego Ciała

Dodajmy, że po zdjęciu obostrzeń w kościołach mogą się odbyć procesje Bożego Ciała, które uprzednio były odwołane ze względu na epidemię. - Należy przy tym zastosować najnowszą normę służb medycznych, według której w zgromadzeniach poza budynkami kultu może uczestniczyć do 150 osób, a także stosowne zalecenia sanitarne. Zalecam także wystawienie Najświętszego Sakramentu do adoracji wiernych po ostatniej Mszy św. przedpołudniowej do Mszy św. wieczornej - dodał metropolita katowicki.

Masz news, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl