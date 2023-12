Wpadka autorów "19:30". Jest reakcja

- Wczoraj obiecaliśmy państwu nową jakość w mediach publicznych. Dziś nie tylko my chcemy wyjaśnić, dalszego ta zmiana jest konieczna. By budować wspólnotę międzynarodową, trzeba zmienić język przekazu. Musimy po prostu informować - mówił prowadzący program Marek Czyż, zapowiadając pierwszy materiał autorstwa Marcina Antosiewicza. Był on w całości poświęcony temu, co i dlaczego wydarzyło się w mediach publicznych.