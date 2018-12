Wolontariusze wierzą, że dobro powraca

Grudzień to czas świąt spędzanych wspólnie z najbliższymi i przyjemna chwila obdarowywania ich prezentami. Tym, których nie stać na robienie sobie prezentów, pomaga Szlachetna Paczka i jej wolontariusze. W tym roku wsparcie trafiło do blisko 17 tys. potrzebujących rodzin.

Polska bieda to wstydliwy temat – również dla statystyków. 6,70 zł – za taką kwotę dziennie musi przeżyć co piąta rodzina w Polsce. 1571 zł – minimum tyle, według Głównego Urzędu Statystycznego, musi wydać na swoje utrzymanie czteroosobowa rodzina, aby wystarczyło jej „od pierwszego do pierwszego”. 1,2 mln – to liczba dzieci w Polsce zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym.