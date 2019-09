Wójt Żelazkowa Sylwiusz J. został zatrzymany. "Wyczułem woń alkoholu"

Policja informuje, że zatrzymanie ma związek z "naruszeniem nietykalności funkcjonariusza". Do zdarzenia doszło podczas Marszu Równości w Kaliszu.

- W pewnym momencie zaczął tańczyć i śpiewać, co zwróciło uwagę dziennikarzy. Kiedy do niego podeszli, zaczął ich obrażać, popychać. Zapytałem go wprost, czy jest nietrzeźwy, bo wyczułem woń alkoholu - informuje dziennikarz kalisz24.info.pl.