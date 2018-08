Wojskowa defilada za droga dla Pentagonu? Trump nie będzie miał swojej parady

Pentagon poinformował, że wbrew zapowiedziom prezydenta Trumpa w tym roku nie zorganizuje wojskowej defilady z okazji Dnia Weterana 11 listopada. Spekuluje się, że to wynik zbyt wysokich kosztów.

Krytykowano także koszty przemarszu wojsk. Jak wytykali komentatorzy, za pieniądze przeznaczone na paradę można by sfinansować osiem wojskowych manewrów w Korei Południowej. Trump zrezygnował z nich po spotkaniu z Kim Dzong Unem, m.in. tłumacząc to wysokimi kosztami "prowokacyjnych" ćwiczeń. Jak zauważył publicysta "Washington Post" Philip Bump, koszt parady wystarczyłby też do pokrycia wydatków śledztwa Roberta Muellera badającego sprawę zmowy ludzi Trumpa z Rosjanami. Przez rok śledczy wydali na ten cel 17 milionów dolarów, na co Trump również skarżył się w swoich tweetach.