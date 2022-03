Wojna w Ukrainie. Rosja szykuje deepfake? Zełenski w roli głównej

"Wyobraźcie sobie, że widzicie w telewizji Wołodymyra Zełenskiego, który wydaje oświadczenie w sprawie kapitulacji. Widzicie go, słyszycie - a zatem to prawda. Ale to nie jest prawda. To technologia deepfake" - czytamy we wpisie Centrum Strategicznych Komunikacji i Bezpieczeństwa Informacyjnego na jego oficjalnym profilu na Facebooku.