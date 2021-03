Wojciech Maksymowicz i Marcin Kierwiński gośćmi programu "Tłit"

Co dziś w programie? "W ostatnim czasie wzrost dziennej liczby zachorowań wynosi ok. 25 proc. (w ujęciu tygodniowym). Średnia tygodniowa osiągnęła 16 tys. Czekają nas trudne tygodnie. Pilnujmy się!" - napisał na Twitterze Adam Niedzielski.

Od poniedziałku 15 marca do (na razie) 28 marca 2021 do województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego dołączają mazowieckie i lubuskie. We wszystkich czterech województwach rząd zamyka kina, teatry, baseny, wprowadza ograniczenia w galeriach handlowych, a dzieci z klas I-III z nauki stacjonarnej przechodzą na hybrydową: cześć będzie uczyć się w szkołach, cześć zdalnie.