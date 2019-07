Włodzimierz Czarzasty: Jeżeli nie pójdziemy wspólnie do wyborów, PiS wygra

Wybory parlamentarne coraz bliżej, a opozycja wciąż negocjuje. - Jeżeli ten projekt zostanie rozbity przez ludzi nierozsądnych, w czwartek sam zacznę tworzyć blok lewicowy - zapowiedział lider SLD Włodzimierz Czarzasty.

Włodzimierz Czarzasty w mocnych słowach ocenił w poniedziałek w Polsat News, że wspólny duży blog to "jedyna droga do wygrania z PiS-em". - Jeżeli Platforma Obywatelska nie zdecyduje się na budowanie takiego bloku, to znaczy, że nie chce wygrać i weźmie za to odpowiedzialność - powiedział Czarzasty.