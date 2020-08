Włocławek. Tragiczny wypadek podczas pracy na rusztowaniu. Mężczyzna nie żyje

Włocławek. Tragiczny wypadek podczas pracy

Do tragicznego wypadku doszło we Włocławku. W czwartek podczas prac przy ulicy 14. Pułku Piechoty z rusztowania spadł mężczyzna. 41-latek zginął na miejscu. Policjanci z KMP Włocławek pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności tragicznego wydarzenia. Przesłuchiwani są świadkowie zdarzenia, pracownicy firmy oraz mieszkańcy bloku we Włocławku.