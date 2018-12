Włochy: Somalijczyk planował zamach w Watykanie. Został zatrzymany

W czwartek, w Bari zatrzymano Somalijczyka, który planował przeprowadzenie zamachu, przypuszczalnie w Bazylice św. Piotra w Watykanie. - Kto zabija chrześcijan jest naszym bratem – powiedział w podsłuchanej rozmowie telefonicznej, podaje IAR.

Włochy: Somalijczyk planował zamach, został zatrzymany

Somalijczyk podczas podsłuchanej rozmowy powiedział, że "kto zabija chrześcijan, wrogów Allaha, jest naszym bratem, obojętnie skąd pochodzi". Mężczyznę aresztowany we czwartek na ulicy w Bari, gdy z dwoma walizkami udawał się do Rzymu. W jego telefonie komórkowym znaleziono materiały propagandowe Państwa Islamskiego .

Zamach na jarmarku bożonarodzeniowym w Strasburgu

We wtorek ok. godz. 20 (czasu lokalnego) w pobliżu słynnego jarmarku bożonarodzeniowego w Strasburgu doszło do zamachu terrorystycznego. 29-letni Chérif Chekatt, Francuz marokańskiego pochodzenia urodzony w Strasburgu strzelał do przypadkowych osób. Jak informowaliśmy w czwartek, według świadków zamachu, napastnik tuż przed oddaniem strzałów miał krzyczeć "Allahu Akbar”.