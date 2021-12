Włochy. Po raz pierwszy w Neapolu zabroniono odpalania fajerwerków i petard

- Co roku apelujemy, by także we własnym zakresie ograniczać fajerwerki. Jasne, że sylwester to szczególny moment, ale po pierwsze chodzi o kwestie związane z bezpieczeństwem, a po drugie o dobrostan naszych zwierzaków, z których większość boi się huku i głośnych wystrzałów — tłumaczy w rozmowie z wideo.wp.pl Monika Beuth-Lutyk, rzeczniczka prasowa m. st. Warszawy.