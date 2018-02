Właściciel lombardu z Łodzi zamordowany. "Miał rany kłute"

Łódzka policja szuka sprawcy zabójstwa 40-letniego mężczyzny. Leżał martwy w lombardzie, na jego ciele znajdowały się liczne rany kłute. Każdy kto posiada informacje, które mogą okazać się cenne dla śledztwa proszony jest o kontakt.

- Ratownicy medyczni wezwani na miejsce mogli tylko stwierdzić zgon - informuje tvn24.pl Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury. Na ciele mężczyzny stwierdzono liczne rany kłute, które znajdowały się na klatce piersiowej oraz karku. Do późnych godzin nocnych trwały oględziny w lombardzie.

W czwartek ma odbyć się sekcja zwłok 40-latka. Biegli mają ustalić, która rana była śmiertelna oraz jak doszło do zabójstwa. - Na tym etapie nie mogę podawać szczegółów - powiedział Krzysztof Kopania pytany o to, czy w lombardzie były ślady świadczące o tym, że doszło do walki między ofiarą a mordercą.