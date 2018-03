Wjechał pod prąd na trasę S3 i spowodował wypadek. Jedna ofiara śmiertelna

13 marca w godzinach porannych na odcinku trasy S3 pomiędzy Międzyrzeczem a Świebodzinem doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Zderzyły się tam dwa pojazdy w wyniku czego jedna osoba poniosła śmierć na miejscu.

Druga osoba, która została poszkodowana, trafiła pod opiekę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i została przetransportowana do szpitala w Gorzowie Wlkp. Policja wraz z Prokuraturą Rejonową ze Świebodzina prowadzą czynności zmierzające do ustalenia przebiegu zdarzenia.

Ze wstępnych ustaleń wynika, iż kierujący renault 67-letni mężczyzna, który poniósł śmierć, poruszał się trasą S3 pod prąd. Na wysokości 145 km, w pobliżu węzła z autostradą A2, zderzył się czołowo z jadącą skodą . Kierująca tym autem 37-letnia kobieta została zabrana przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do Szpitala w Gorzowie Wlkp.

Policja apeluje, żeby pamiętać o tym, że jeśli pomylimy zjazdy na jakiejkolwiek trasie szybkiego ruchu lub też autostradzie należy kontynuować jazdę do najbliższego zjazdu. Tam dopiero po zatrzymaniu się w bezpiecznym miejscu upewnić się co do planowanej trasy i powrócić na drogę. W żadnym wypadku nie wolno ryzykować jazdy pod prąd nawet którkim odcinkiem.