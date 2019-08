Wisła. Warszawa. Awaria oczyszczalni ścieków "Czajka". Apel do Trzaskowskiego przed Sesją Rady Warszawy. Relacja na żywo

Warszawa. Wisła. Trwa przerwa w obradach sesji rady miasta. Zaraz po niej będzie informacja prezydenta ws. awarii w oczyszczalni ścieków "Czajka”. Zapraszamy na relację na żywo.

- Złożymy wniosek o informację pana prezydenta w sprawie tej awarii, katastrofy ekologicznej, która nastąpiła w oczyszczalni ścieków "Czajka”. Liczymy na to, że pan prezydent chociaż przed radnymi, osobami, które tak naprawdę go kontrolują, będzie w stanie opowiedzieć o sytuacji. Oczekujemy, że to będzie pan prezydent, że zamiast chować się po tunelach, klatkach schodowych w oczyszczalni "Czajka”, stanie przed radnymi i poinformuje o tej sytuacji – mówił radny PiS Michał Szpądrowski podczas konferencji prasowej jeszcze przed sesją rady.