Wirtualna Polska wzmacnia zespół redakcyjny

- Media internetowe dojrzewają, przechodzą transformację. Jesteśmy już nie tylko pełnoprawnymi uczestnikami dyskursu publicznego, ale mamy w nim wiodący głos. Wskazują na to choćby liczby cytowań i nagrody, które otrzymują cyfrowi dziennikarze. Jeszcze niedawno liczyły się głównie tylko zasięgi. Ten czas w odniesieniu do poważnych wydawnictw minął. Wychodzimy naprzeciw tym zmianom i potrzebom naszych najbardziej wymagających Użytkowników. Kolejne mocne transfery dziennikarskie, które przeprowadza WP, to realizacja tej nowej wizji– mówi Piotr Mieśnik, redaktor naczelny Wirtualnej Polski.

– Do naszego zespołu dołączą dziennikarze, których pracę od lat obserwuję i niezmiernie cenię. Szymon Jadczak to autor doskonałych materiałów śledczych. Patryk Słowik reprezentuje dziennikarstwo biznesowe najwyższej próby, Patryk Michalski to jeden z najlepszych newsowców w kraju, a Dariusz Faron z chirurgiczną precyzją wydobywa na światło dzienne emocje ze świata sportu. Ich dołączenie do Wirtualnej Polski to część szerszej strategii, zakłada ona też możliwość współpracy z WP Magazynem każdego z naszych dziennikarzy – mówi Paweł Kapusta, z-ca redaktora naczelnego WP ds. treści premium.