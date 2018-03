Wiosna przyjdzie nagle. Możemy boleśnie ją odczuć

Na przestrzeni tygodnia arktyczne mrozy zmienią się w deszczową wiosnę. Gwałtownie spadnie też ciśnienie. To wszystko przełoży się na nasze gorsze samopoczucie. - Marzec to dla organizmu najcięższy miesiąc - mówi dr Magdalena Kuchcik.



Gdy w ostatnich dniach w Polsce doświadczaliśmy arktycznych mrozów, cieplej było nawet w Arktyce. I to znacznie, bo o kilkanaście stopni. Ta wyjątkowa sytuacja wróci w najbliższym czasie do normy. Nad Polskę napływają cieplejsze masy powietrza, ale razem z nimi przyjdą też deszcze i spadki ciśnienia.

Marcowe wyzwania

Choć tak gwałtowne zmiany pogody zdarzają się rzadko, to jednak sam marzec jest z zasady najcięższy. - Przeszliśmy pochmurną jesień, długą zimę i nasze organizmy są zmęczone, wyjałowione. Przez ten czas brakowało światła słonecznego, świeżego powietrza. Z moich badań wynika, że najwięcej zgonów jest właśnie w marcu - opowiada Wirtualnej Polsce dr Magdalena Kuchcik z Instytutu Geografii PAN.

Obecna, kapryśna marcowa pogoda i spore wahania temperatur, to dla organizmu kolejne wyzwanie. - Zmiany te są dużym stresem dla układu termoregulacyjnego. Organizm próbuje utrzymać homeostazę (stałe warunki wewnątrz organizmu - przyp. red.), walczy z zewnętrznymi warunkami. Wszystkie układy: hormonalny, odpornościowy, krwiotwórczy, muszą się dostosować. Przez to organizm jest osłabiony, a my częściej chorujemy - tłumaczy Kuchcik.