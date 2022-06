Wiktoria zginęła w drodze do szkoły. "To nie miało prawa się zdarzyć"

- Byłaś dla nas najważniejsza i wyczekiwana. Twoje pierwsze otoczki, brudna buzia od czekolady. Bawiłaś się z Filipkiem. Jak wracałem z pracy, czekałaś na mnie. Chciałaś zostać stewardessą. We wtorek miałaś iść do fryzjera, a dzisiaj jechać nad morze. Wiki, my, Twoi rodzice zawsze będziemy Cię kochać. Opiekuj się nami z góry. Do zobaczenia po drugiej stronie. Jest to ból, którego nie da się opisać - odczytał list rodziców ksiądz cytowany przez "Super Express".