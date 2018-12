Wigilia wolna od pracy już w tym roku? To niemożliwe

Do Wigilii jeszcze ponad tydzień. To mało na cały etap procedowania zmian w ustawie. Politycy jednak jak chcą, to mogą. Udowodnili to, kiedy błyskawicznie ustanowili 12 listopada dniem wolnym od pracy. Jednych zawiedziemy, drugich uspokoimy - w tym roku 24 grudnia będzie pracujący.

Wigilia 2018 nie będzie dniem wolnym od pracy (East News, Fot: bartłomiej magierowski)

Na początku grudnia do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy. Zakłada, że w Wielki Piątek i Wigilię Bożego Narodzenia nie będziemy pracować. Pojawiły się głosy, że zmiany będą obowiązywać już w tym roku. Mimo że jest późno, sprawa z 12 listopada nauczyła nas, że wszystko jest możliwe.

W ekspresowym tempie z okazji 100-lecia niepodległości 12 listopada ustanowili świętem narodowym i dniem wolnym od pracy. Teraz pojawił się pomysł, by równie szybko zrobić to samo z 24 grudnia.

Choć poprzednio zmiana wydawała się niewiarygodna, doszła do skutku. Tym razem jednak tak nie będzie.

Nie tym razem

Przede wszystkim już projekcie, którego autorami są posłowie PSL-UED, zaznaczono, że zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2019 roku.

Znaczenie ma też to, kto jest autorem pomysłu. Mowa o PSL-UED, a nie PiS, więc rządzący nie mają powodów, by się śpieszyć. Zapewne nie zależy im, by inne ugrupowanie miało powód do obwieszczania sukcesu.

Zanim projektem zajmie się Sejm, Senat i wreszcie trafi na biurko prezydenta, przyjrzy się mu komisja. 12 grudnia został skierowany do I czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Próbowaliśmy skontaktować się z jej przewodniczącą Bożeną Borys-Szopą (PiS) - żeby dowiedzieć się, kiedy zaczną się prace w komisji nad tym projektem i jaki będzie harmonogram - jednak bezskutecznie.

Wnioskodawcy w uzasadnieniu wniosku zwracają uwagę, że Wigilia Bożego Narodzenia i drugi dzień Triduum Paschalnego są wolne od pracy w innych krajach. "Projektowana ustawa nie wpłynie na budżety jednostek samorządu terytorialnego, może jednak skutkować obniżeniem dochodów budżetu Państwa. W opinii wnioskodawców możliwe jest wystąpienie zmniejszenia wartości z podatku VAT o około 600 mln złotych. Trudno jednakże tak do końca w pełni oszacować koszty jakie przyniesie ustanowienie dni wolnych od pracy w Wielki Piątek oraz Wigilię Bożego Narodzenia" - zaznaczają.