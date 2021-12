Wigilia 2021. Czy 24 grudnia obowiązuje post?

Tradycja wigilijna

Tradycja wigilijna głosi, że 24 grudnia katolicy zachowują post i czekają na zobaczenie symbolicznej pierwszej gwiazdki na niebie, by zasiąść do uroczystej wieczerzy. Dla niektórych jest to pierwszy posiłek, który spożywają po całodziennym poście. W trakcie wieczerzy spożywa się dania na bazie ryb i inne jarskie potrawy.