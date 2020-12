Wierzbięcice. Ośmiu ocalonych z pożaru domu

W niedzielę rano strażaków wezwano do pożaru domu jednorodzinnego w miejscowości Wierzbięcice koło Nysy. Mieszkańcy uciekli z pożaru jeszcze przed przybyciem straży. Jednak budynek został zniszczony przez ogień.

Jak poinformował dyżurny komendy wojewódzkiej PSP w Opolu, na miejscu nadal trwa akcja gaśnicza. Według wstępnych ustaleń, nikt nie odniósł obrażeń, jednak najprawdopodobniej stan budynku nie pozwala na to, by nadawał się do zamieszkania.