Wiemy ile zarabia mąż minister Anny Zalewskiej. Jest prezesem miejskiej spółki

Okazuje się, że Piotr Zalewski - mąż minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej może się pochwalić jeszcze lepszymi zarobkami od żony. W ubiegłym roku jako prezes Zakładów Wodociągów i Kanalizacji w Świebodzinie przez osiem miesięcy zarobił 190 tys. zł. O takich pieniądzach nauczyciele mogą jedynie pomarzyć.

Piotr Zalewski, mąż minister Anny Zalewskiej jest prezesem miejskiej spółki (East News, Fot: Sebastian Biaіy/REPORTER)

Zalewski jest prezesem miejskiej spółki od 2008 roku. Firma zajmuje się utrzymaniem i eksploatacją systemu wodociągowego, dostarczaniem wody, odbiorem ścieków, a także naprawami i konserwacją urządzeń. Na stronie internetowej Zakładu mąż szefowej resortu edukacji tak reklamuje działalność spółki: "Słowa wodny i niezawodny brzmią podobnie, choć mają różne znaczenia. Codziennie staramy się, aby w pracy nie stanowiły gry słów, ale oznaczały to samo”. 100 procent udziałów w spółce posiada gmina Świebodzice.

Dodatkowo mąż Zalewskiej w poprzedniej kadencji samorządu zasiadał w Radzie Powiatu w Świebodzinie. Startował w wyborach z list PiS.

Zalewski co roku musiał składać oświadczenia majątkowe. Jak wynika z dokumentu złożonego we wrześniu 2018 roku, obejmującego 8 miesięcy ubiegłego roku, jako prezes spółki zarobił 190 tys. zł brutto. Daje to ok. 23 tys. zł miesięcznie. Dodatkowo od stycznia do sierpnia 2018 roku dostał 15 tys. zł tytułem diety radnego.

Mąż minister edukacji narodowej ma 54,8 tys. zł oszczędności na koncie VIP w Banku Zachodnim WBK, a także jednostki funduszu Arka na kwotę 19,6 tys. zł (objęte małżeńską wspólnotą majątkową). Pozostałe składniki majątku pokrywają się ze składnikami zawartymi w oświadczeniu majątkowym minister Anny Zalewskiej. Małżonkowie mają mieszkanie 69 m.kw. o wartości 200 tys. zł; gospodarstwo rolne 3,86 ha o wartości 387 tys. zł oraz garaż wyceniany na 18 tys. zł. W garażu stoją dwa auta: Renault Laguna (25 tys. zł) i Renault Kadjar (61 tys. zł).

Z kolei według oświadczenia majątkowego za cały 2017 rok jego wynagrodzenie wyniosło 219 tys. zł. Jako radny otrzymał 19 tys. zł samorządowej diety.

Dla porównania – według ostatniego oświadczenia majątkowego Anny Zalewskiej (za 2017 rok) zarobiła ona w resorcie edukacji narodowej 250 tys. zł jako minister i dostała 30 tys. zł diety parlamentarnej. W kwocie wynagrodzenia zawarta jest nagroda 75 tys. zł przyznana przez ówczesną szefową rządu i dobrą znajomą Zalewskiej – Beatę Szydło. Po medialnej burzy, nagroda miała być zwrócona na konto Caritasu. Ale to i tak daje zarobki rzędu kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie.

Przypomnijmy, że Zalewska startuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jako europosłanka może zarobić 30-40 tys. zł miesięcznie. W związku z wyborami do PE ma do końca kwietnia odejść z MEN.

Tymczasem w sporze z nauczycielami, rząd nie zgadza się na 1000 zł podwyżki. Rozmowy zostały przerwane, jak zapowiedziała wicepremier Beata Szydło mają być wznowione w piątek. Ostatnią propozycją związkowców jest wprowadzenie 30-procentowej podwyżki dla nauczycieli rozłożonej na dwie raty. Pierwsza z nich miałaby obowiązywać od stycznia (nauczyciele musieliby dostać wyrównanie za wszystkie miesiące od początku roku), a druga od września tego roku. Według związkowców, oznaczałoby to dla nauczyciela stażysty zwiększenie wynagrodzenia o ok. 720-730 zł miesięcznie, natomiast dla nauczyciela dyplomowanego byłaby to kwota większa o ok. 990 zł.

Jeśli rząd nie zaakceptuje propozycji związkowców, w poniedziałek 8 kwietnia ruszy ogólnopolski strajk w szkołach.