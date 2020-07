Wielkopolska: Niebywałe odkrycie na trasie budowy obwodnicy Wronek

Na trasie budowy obwodnicy Wronek (woj. wielkopolskie) natrafiono na ślady osady sprzed ok. pięciu tys. lat. Zdaniem archeologów odkrycie to jest wyjątkowe i niespotykane nie tylko na terenie Wielkopolski. Wydobyty materiał archeologiczny trafi do Muzeum Ziemi Wronieckiej.

Wielkopolska: Niezwykłe odkrycie na trasie budowy obwodnicy (facebook.com)