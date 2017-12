Wielki ślad łapy na śniegu. Ratownicy GOPR apelują o czujność

Jeden z ratowników GOPR pracujący na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego nie krył zaskoczenia, gdy trafił na niedźwiedzie odciski łap. Mężczyzna opublikował fotografię i poprosił turystów o czujność na szlakach.

Ślady należały do niedźwiedzia brunatnego, który w tej porze roku powinien być w stanie hibernacji. Zdaniem pracownika parku zwierze prawdopodobnie wybudziło się z powodu wysokiej, jak na grudzień, temperatury. To może mieć spore konsekwencje. "Przez takie przebudzenie, gdy teraz chodzi i traci zbędnie energię (...) wcześniej zgłodnieje na przedwiośniu i będzie zmuszony do wcześniejszego wyjścia z gawry, by poszukać pożywienia, gdy go będzie jeszcze niewiele" - ostrzega Marcin Trybała pracownik Babiogórskiego Parku Narodowego.