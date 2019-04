Wielkanoc 2019: Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. Zobacz nasze tradycyjne i religijne propozycje życzeń

Wielkanoc 2019: Najpiękniejsze życzenia wielkanocne. Skorzystaj z naszych propozycji tradycyjnych i religijnych życzeń, idealnych do wysłania w wiadomości SMS.

Wielkanoc 2019 – tradycyjne i religijne życzenia

Aby Zmartwychwstały Chrystus

obudził w nas to, co jeszcze uśpione,

ożywił to, co już martwe.

Niech światło Jego słowa

prowadzi nas przez życie do wieczności.

Radosnych Świąt w gronie rodzinnym życzy...