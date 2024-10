Wielka premiera OMODA&JAECOO w Polsce: Gwiezdne modele liderem nowego trendu inteligentnej mobilności

Materiał sponsorowany przez OMODA&JAECOO

Układ globalizacji, wykazujący wpływ na rynek

W samo południe tego dnia wydarzenie rozpoczęło się punktualnie. Scena zgromadziła wielu dziennikarzy mediów, autorytatywnych ekspertów branżowych i entuzjastów motoryzacji z Polski i całego świata, którzy byli świadkami tej historycznej chwili. Jednocześnie wszyscy wykazali wysokie oczekiwania i duże zainteresowanie marką OMODA&JAECOO. Jako ważna część europejskiej gospodarki, Polska ma ogromny potencjał rynkowy, a popyt konsumentów na wysokiej jakości i zaawansowane technologicznie produkty motoryzacyjne jest również bardzo silny. Wydarzenie to nie tylko koncentruje się na niezwykłym debiucie modeli JAECOO 7 i OMODA 5, ale także stanowi nowy punkt wyjścia dla marki do pogłębienia jej układu na rynku europejskim, głębokiej współpracy z lokalnymi partnerami europejskimi i wspólnego odkrywania nowych możliwości. W ciągu nieco ponad roku od uruchomienia marki, z powodzeniem wprowadziła ona produkty do wielu krajów europejskich, takich jak Hiszpania, Włochy, Turcja i Wielka Brytania, a w przyszłości planuje stopniową ekspansję na ponad 60 nowych rynków na całym świecie, co jeszcze bardziej demonstruje jej silny wpływ na rynek i wielki plan globalnego rozwoju.

Gwiezdne modelki debiutują, interpretując urok marki

Jako główne atrakcje tego wydarzenia, JAECOO 7 i OMODA 5 niewątpliwie przyciągną uwagę wszystkich. JAECOO 7, którego duszą projektową jest "Inspired by Nature", sprytnie łączy klasyczną estetykę rodzinną z esencją nowoczesnej technologii, tworząc wykwintny terenowy model SUV, który łączy w sobie siłę, efekt wizualny i elegancką dynamikę. Ponadto jego inteligentny kokpit integruje najnowocześniejsze konfiguracje, takie jak ekstremalny układ inteligencji 8155, nowy system wyświetlacza W-HUD all-road head-up i panoramiczne przezroczyste podwozie 540°, przenosząc inteligentne wrażenia na niespotykaną dotąd wysokość i zapewniając użytkownikom bezpieczniejsze, wygodniejsze, wygodniejsze i wydajniejsze nowe wrażenia z jazdy, pokazując doskonałą postawę "From Classic, Beyond Classic".

OMODA 5, z awangardową koncepcją projektową "Art in Motion", ze stylowym i dynamicznym wyglądem, gładkimi liniami nadwozia i delikatnymi detalami, demonstruje niezwykły urok marki i głęboko przyciąga młode grupy konsumentów, którzy dążą do indywidualności. Model ten ma nie tylko niezwykle wysokie walory estetyczne, ale także wykazuje dużą siłę w zakresie konfiguracji technologicznej i bezpieczeństwa. OMODA 5 jest wyposażona w zaawansowane inteligentne systemy wspomagające jazdę i inteligentne funkcje połączeń, a także sukcesywnie zdobywała wyróżnienia europejskiego E-NCAP, australijskiego A-NCAP i pięciogwiazdkowe oceny bezpieczeństwa ASEAN NCAP, zapewniając kierowcom wygodniejsze i bezpieczniejsze podróżowanie.

Kultywując rynek europejski, OMODA&JAECOO szybko się rozwija

Obecnie OMODA&JAECOO została wprowadzona i notowana na głównych rynkach, takich jak Hiszpania, Włochy, Polska i Wielka Brytania w Europie, i z powodzeniem zbudowała szeroko zakrojoną sieć sprzedaży i usług. Oczekuje się, że do końca tego roku w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii powstanie odpowiednio do 60 punktów sprzedaży, a w Polsce do 25. Wskaźnik pokrycia punktów sprzedaży w głównych dzielnicach biznesowych osiągnie 80%, zapewniając wygodniejsze i szybsze usługi dla lokalnych konsumentów. We wrześniu marka starannie przygotowała i zorganizowała wielką medialną jazdę próbną we Włoszech. Zaproszenie wielu profesjonalnych mediów do przeprowadzenia kompleksowych ocen jeszcze głębiej zademonstrowało niezwykłą jakość pojazdu i niepowtarzalny urok marki, stymulując silne zainteresowanie i wysokie oczekiwania niezliczonych konsumentów wobec marki OMODA&JAECOO oraz dając silny impuls do promowania szybkiego rozwoju marki na rynku globalnym.

Jako najszybciej rozwijająca się marka w globalnym przemyśle motoryzacyjnym, OMODA&JAECOO zawsze stoi na czele innowacji i nieustannie przewodzi nowym trendom w branży motoryzacyjnej. Podczas nadchodzącego Międzynarodowego Szczytu Użytkowników w październiku, marka szokująco wyda zmodyfikowaną wersję JAECOO 7 i uroczyście ogłosi ostateczne wyniki globalnego konkursu modyfikacji OMODA 5. Jest to nie tylko głęboka eksploracja i pokaz innowacyjnego ducha marki, ale także nowy punkt wyjścia do współpracy ramię w ramię z globalnymi użytkownikami w celu tworzenia przyszłości. Z niecierpliwością czekamy na więcej wysokiej jakości i wydajnych produktów w tym święcie przemysłu motoryzacyjnego i wspólne otwieranie nieograniczonych możliwości inteligentnej mobilności.

