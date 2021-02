Wielka Brytania. Tom Moore nie żyje. Zebrał miliony dla służby zdrowia

Tom Moore niedawno trafił do szpitala . W niedzielę córka weterana poinformowała, że mężczyzna w ostatnich tygodniach miał zapalenie płuc, a w zeszłym tygodniu test potwierdził u niego obecność koronawirusa.

"Był wielkim brytyjskim bohaterem, który pokazał to, co najlepsze w naszym kraju" - oświadczył z kolei minister zdrowia Matt Hancock. "Stał się nie tylko narodowym wzorem do naśladowania, lecz również światłem nadziei dla całego świata" - napisał premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson.