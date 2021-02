Wielka Brytania. Polacy wracają do kraju dla starszych rodziców?

Najsilniejszym magnesem, który przyciąga Polaków mieszkających na Wyspach do kraju są pozostawieni w Polsce rodzice. Polacy wracają, bo w rodzinnym kraju nie ma kto opiekować się ich bliskimi .

- To miała być praca tylko na rok – mówiła w rozmowie z Money.pl z uśmiechem Pani Anna Zych, Polka, która już od 15 lat mieszka w Anglii. Do pracy na Wyspach ściągnęła ją rodzina. Miała się opiekować dzieckiem kuzynostwa.

Emigracja. Powrót do Polski

- Wracam do Polski w lipcu tego roku, kiedy dziewczynki zakończą rok szkolny. Robię to dla swojej mamy i taty, no i dla swoich dzieci, które bardzo tęsknią za dziadkami i Polską - mówiła w rozmowie z money.pl Pani Anna.