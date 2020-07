Wielka Brytania. Londyn. Policja zamknęła nielegalną imprezę. Biesiadnicy rzucali cegłami i butelkami

Koronawirus. Nielegalna impreza w Finsbury Park

Mieszkańcy mieszkający w pobliżu Woodberry Down Estate w Finsbury Park zaalarmowali policję o nielegalnej imprezie, która odbywała się tam w piątek wieczorem. Funkcjonariusze, którzy zjawili się na miejscu byli zmuszeni do rozwiązania nielegalnego zgromadzenia. To spotkało się z protestami ze strony biesiadników.