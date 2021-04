Wielka Brytania. Fatalny finał wyjazdu na ratunek. Zginął sanitariusz

Tragedia podczas pracy. Głos zabrało pogotowie ratunkowe West Midlands

W sprawie wypadku swoje oświadczenie wydała rzeczniczka pogotowia ratunkowego z West Midlands. - Niestety, pomimo naszych najlepszych starań, nie mogliśmy zrobić niczego, żeby ocalić naszego kolegę, który był pasażerem i zginął na miejscu. Jego kolega z załogi, kierowca, został ranny w wypadku. Przewieziono go do szpitala, gdzie go zbadano i wypuszczono do domu - powiedziała.