Wielka Brytania: brutalne morderstwo Polaka w zachodnim Londynie. Sąsiedzi słyszeli "rozdzierający krzyk"

Policja w Wielkiej Brytanii wszczęła śledztwo w sprawie morderstwa 34-letniego Polaka w Acton (zachodni Londyn). Sąsiedzi twierdzą, że słyszeli "rozdzierający krzyk".

Wielka Brytania: śledztwo w sprawie morderstwa Polaka w Londynie

Do morderstwa 34-letniego Polaka doszło w niedzielny poranek (27 stycznia) w jednym z budynków przy Alfred Road. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mieszkała w nim para z Polski . - Słyszałem rozdzierający krzyk. Obudził mnie i mojego małego syna. Był to krzyk młodej kobiety i ustał po około 10 sekundach – twierdzi jeden z sąsiadów, cytowany przez portal Polish Express.

- Ten mężczyzna został brutalnie zaatakowany we własnym domu. Nasze wysiłki skupiają się nad oddaniem winowajcy wymiarowi sprawiedliwości. Na wstępnym etapie śledztwa nic nie wskazuje na to, że ktoś włamał się do mieszkania, powiedział detektyw Mark Richards prowadzący śledztwo, podaje Polish Express.