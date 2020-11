Wieliczka. BUS przewożący pasażerów zderzył się z samochodem osobowym na tzw. wschodniej obwodnicy

Na szczęście zdarzenie, do którego zadysponowano trzy zastępy strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Wieliczce, tylko wyglądało groźnie. Po przyjeździe na miejsce służb - straży i policji okazało się, że w zderzeniu pojazdów nikt nie ucierpiał. Busem podróżowało kilkunastu pasażerów, wszyscy opuścili pojazd o własnych siłach.

Do wypadku doszło w wyniku wymuszenia pierwszeństwa przez kierującego samochodem osobowym marki Renault, który wyjeżdżając z ul. Powstania Styczniowego i skręcając w lewo w kierunku Krakowa, nie ustąpił pierwszeństwa busowi. W wyniku zderzenia bus znalazł się poza drogą.

Na tym skrzyżowaniu wyjątkowo często dochodzi do kolizji oraz wypadków drogowych. W przeważającej mierze przyczyną tych zdarzeń jest wymuszenie pierwszeństwa przez kierowców wyjeżdżających z ul. Powstania Styczniowego na DK94.

Wieliczka. Seria wypadków drogowych

W tym roku było wiele takich przypadków. Do jednego z poważniejszych doszło w kwietniu, winą znów okazało się wymuszenie pierwszeństwa. Dwie osoby zostały poszkodowane. Na miejsce został wezwany śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował poszkodowanego w bardzo ciężkim stanie do krakowskiego szpitala. Natomiast kobieta w ciężkim stanie została zabrana przez ZRM do szpitala w Bochni.