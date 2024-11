Więcej wiedzy, lepsze wyniki: szkolenia i webinary z ekspertami Endress+Hauser

– Elastyczność i sprawne reagowanie na zmieniające się potrzeby i oczekiwania rynku to dziś jeden z głównych warunków utrzymania konkurencyjności. Oferta dostarczana przez nas w ramach Akademii Doskonalenia Umiejętności jest przykładem takiego właśnie podejścia, dzięki czemu szkolenia i webinary cieszą się dużą popularnością. To dla nas powód do satysfakcji i jednocześnie kontynuowania obranej strategii, by kształtować rynek aparatury kontrolno-pomiarowej nie tylko przez wysokiej jakości produkty, ale także transfer wiedzy i wspieranie rozwoju kadr odpowiedzialnych za wdrażanie nowych technologii. Z entuzjazmem bierzemy udział w ewolucji technologicznej, która wymaga zarówno działań nastawionych na stosowanie coraz lepszych rozwiązań, jak i wspierania klientów w wykorzystywaniu ich pełnego potencjału – podsumowuje Mariusz Szwagrzyk.