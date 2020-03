Widać kres ochłodzenia. Od weekendu duże zmiany. Jeszcze w pierwszej połowie kwietnia 20°C

Ostatnie chwile ochłodzenia! W weekend szybki wzrost temperatury. Za tydzień nawet 22°C

Jeszcze co najmniej do środy utrzyma się zimna, arktyczna masa powietrza. Obecnie to ona odpowiada za zimno w naszym kraju. 3-5°C na wschodzie i centrum. 6°C na zachodzie. Tu możliwe również opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

Pojawią się przelotne opady śniegu. Duże zmiany przed nami! Szybkie nadejście ocieplenia już blisko

Temperatura do czwartku nie przekroczy nigdzie 9-10°C. We wtorek przelotny śnieg popada w większości regionów. Najwięcej opadów na Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku. Do końca dnia przelotne opady mieszane praktycznie we wszystkich regionach, ale nie zabraknie też rozpogodzeń. W środę deszcz i deszcz ze śniegiem od Szczecina po Gdańsk. Przelotne opady wystąpią także na Mazurach. W czwartek i piątek zacznie się ocieplać. Na zachodzie maksymalnie do 11-12°C