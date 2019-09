Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel: Nie pozwolimy sobie na drugiego Krzysztofa Kwiatkowskiego

- Ze strony PiS nie ma pobłażania dla kogoś, kto łamie prawo lub jest coś z nim nie w porządku. Nie pozwolimy sobie na drugiego Krzysztofa Kwiatkowskiego - skomentował aferę wokół prezesa NIK Radosław Fogiel, wicerzecznik PiS.

- Prezes Banaś przeszedł na urlop bezpłatny w tym momencie i czeka teraz na rozwiązanie sytuacji. Uważamy że to właściwe podejście. Co do tego, jakie kroki będą robione później, to jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić - stwierdził Radosław Fogiel w środę. Wicerzecznik PiS był o to pytany przed siedzibą PiS.