Wiceprezes NIK miał koronowirusa. Jest zdrowy, wrócił do pracy

Dodatkowych informacji udzieliło nam biuro prasowe Izby. - Do zarażenia, potwierdzonego dodatnim wynikiem testu przeprowadzonego w dniu 13 lipca, doszło poza siedzibą NIK w czasie wolnym od pracy. W związku z wykryciem zakażenia wirusem, decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, na wiceprezesa NIK została nałożona kwarantanna w terminie 7-30 lipca. Podczas kwarantanny Marek Opioła stosował się do wszystkich zaleceń, w tym przebywania na kwarantannie w całkowitej izolacji oraz poddania się wymaganym badaniom sanitarno-epidemiologicznym - informuje nas biuro prasowe Izby.

Opioła został wiceprezesem Izby 27 listopada 2019 r. To były poseł Prawa i Sprawiedliwości. Sprawował m.in. funkcję przewodniczącego Komisji ds. Służb Specjalnych, wiceprzewodniczącego Komisji Obrony Narodowej oraz wiceprzewodniczącego Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. Razem z nim funkcję wiceprezesa objął również Tadeusz Dziuba, były wojewoda wielkopolski z ramienia PiS. Szef NIK Marian Banaś mówił wówczas, że powołanie kandydatów to jego inicjatywa. Wiadomo było jednak, że PiS wysyłał do prezydium NIK swoich ludzi, by pilnowali i patrzyli na ręce "pancernemu Marianowi".

O ile z Opiołą Banaś nie toczy wojny, a przynajmniej nie przedostaje się ona do mediów, o tyle z drugim wiceprezesem trwa wymiana ciosów. W lipcu prezes NIK zdecydował o odsunięciu Dziuby od nadzoru nad kontrolami, by zagwarantować niezależność Izby. Nieoficjalnie miało mieć to związek z doniesieniami o próbie manipulowania wynikami kontroli dotyczącej działalności Beaty Kempy. W efekcie Banaś złożył zawiadomienie do prokuratury, a także domagał się odwołania Dziuby z funkcji wiceprezesa NIK. 7 sierpnia sejmowa komisja do spraw kontroli państwowej negatywnie zaopiniowała wniosek prezesa.