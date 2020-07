"Wiadomości" TVP o wydatkach kancelarii premiera na "antyrządowe media"

W materiale "Wiadomości" TVP skrytykowano wydatki kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego. Podkreślono, że to "finansowanie ze środków publicznych antyrządowych mediów".

- W sytuacji tak ogromnej dysproporcji między mediami, które wspierają obóz III RP, a media wspierającymi zmiany po 2015, to działanie na szkodę własnego obozu politycznego" - mówił Jacek Łęski, dziennikarz TVP w materiale. - Trudno odczyta, jakie intencje przyświecają osobom, które takie decyzje podejmują - mówił Łęski.

Wyliczono, że w ostatnich miesiącach w "Polityce" znalazło się co najmniej siedem całostronicowych materiałów z logo KPRM. Zasugerowano, że mogło to kosztować nawet ponad 800 tys. zł.

- To, co robią te media, to nie jest dziennikarstwo tylko brutalna antyrządowa nagonka - mówił komentator głównego programu informacyjnego Jacka Kurskiego.