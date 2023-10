Weź ze sobą makaron 1 listopada. Bardzo ci się przyda

Do czego posłuży makaron spaghetti 1 listopada?

Idąc na cmentarz, często zostawiamy po sobie zapalony znicz. Co jeśli nie masz jak odpalić knota? Na ratunek przychodzi właśnie makaron spaghetti. Sprawdzi się on idealnie do podpalania knotów świeczek znajdujących się w głębokich osłonkach. Jeśli nie masz zapalniczki to żaden problem, odpal makaron od innego znicza. Ten trik sprawi, że już nigdy nie wrócisz z cmentarza z oparzonymi opuszkami palców. Wystarczy przyłożyć surową nitkę makaronu do ognia i poczekać aż zapłonie - czytamy na stronie genialne.pl.