Wejherowo. Tragiczny wypadek. Staruszkowie nie mieli szans

Wejherowo (woj. pomorskie) - to tu w piątek 27 listopada doszło do śmiertelnego wypadku.

Wejherowo. Śmiertelny wypadek. Seniorzy bez szans

Pierwsza informacja do stanowiska kierowania dotarło przed południem. Z przekazanych informacji wynikało, że w rejonie ul. Jana Kotłowskiego doszło do wypadku samochodowego.

Zgrzyt w KO ws. aborcji. Barbara Nowacka odpowiada Grzegorzowi Schetynie

Jak dodał, po dotarciu na miejsce wypadku okazało się, że samochód uderzył w betonowe ogrodzenie jednej z posesji, a ranni seniorzy nie dają żadnych oznak życia. Bez chwili zwłoki podjęto działania w celu wyciągnięcia rannych i przystąpiono do reanimacji.

Według relacji staży pożarnej reanimacja trwała kilkadziesiąt minut, jednak u seniorów nie udało się przywrócić czynności życiowych. Lekarz, który w międzyczasie dotarł do Wejherowa, stwierdził zgon kobiety i mężczyzny. - Oboje mieli po 74 lata - dodał mł. bryg. Łukasz Płusa.

Wejherowo. Tragiczny wypadek. Świadkowie: mógł doznać zawału

Na miejscu w wypadku w Wejherowie pojawili się także policyjni śledczy oraz prokurator, którzy zabezpieczyli ślady i dokumentację z miejsca zdarzenia. Posłużą one do sporządzenia raportu z wyjaśnieniem okoliczności, w jakich doszło do śmiertelnego wypadku.