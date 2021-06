Węgry. Parlament zabronił propagowania homoseksualizmu w szkołach. Przedstawiono szczegóły kontrowersyjnej ustawy

Węgry. Harry Potter promuje homoseksualizm?

Na Węgrzech trwa debata o konsekwencjach przyjęcia nowych przepisów. Według stacji RTL Klub może to doprowadzić nawet do sytuacji w któej filmy o Harrym Potterze będą mogły być pokazywane jedynie osobom pełnoletnim. Porusza się w nich bowiem temat tożsamości seksualnej, a to - wedle nowej ustawy - może zostać zinterpretowane jako promocja homoseksualizmu czy zmiany płci.