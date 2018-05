We Włoszech nie będzie rządu populistów i prawicy. W Rzymie może nie być żadnego rządu

Włoscy politycy znowu pogrążają kraj w kryzysie. Z koalicji została już tylko kłótnia o odwołanie prezydenta. Obawy, że UE będzie przymykać oko na populistyczny rząd w Rzymie okazały się przedwczesne. Możliwe, że nie będzie żadnego.

Poglądy 81-letniego Savony były wygodnym pretekstem dla storpedowania prób utworzenia rządu. Polityk i ekonomista uważa wejście Włoch do strefy euro za "historyczny błąd" i zamierzał przygotowywać kraj do odejścia od wspólnej waluty. To stanowisko stawiało go w otwartym konflikcie z Mattarellą, który za cel stawia sobie ochronę euro, i europejskimi partnerami Włoch.