Ważne zmiany na maturze przedłużone? MEN zwraca uwagę

Jednym z kluczowych punktów nowelizacji jest przedłużenie odstąpienia od obowiązku uzyskania co najmniej 30 proc. punktów z wybranego przedmiotu dodatkowego na egzaminie maturalnym. Rozwiązanie to będzie obowiązywało w latach szkolnych 2024/2025, 2025/2026 i 2026/2027, co ma ułatwić uczniom uzyskanie świadectwa dojrzałości w okresie wdrażania nowych podstaw programowych.