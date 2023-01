Ważne odkrycie w Szwecji. "Pozwoli uniezależnić się od Rosji i Chin"

Metale ziem rzadkich, to grupa pierwiastków, bez których nie może obejść się współczesna technologia. Wykorzystywane są między innymi do produkcji laserów, elektrod akumulatorowych, magnesów, środków kontrastowych do rezonansu magnetycznego, katalizatorów, precyzyjnej broni, technologii satelitarnych, turbin wiatrowych, paneli słonecznych, a także w pojazdach bezzałogowych i w zaawansowanych systemach łączności.